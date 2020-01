Bijleveld heeft begrip voor liquidatie Soleimani, maar wil wel toelichting VS

Minister Bijleveld van Defensie zegt dat Nederland begrip heeft voor de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. "Als je kijkt wat Iran daar heeft gedaan, is dat ook verschrikkelijk", zei Bijleveld in de eerste aflevering van het tv-programma Op1.

Soleimani is "een echte boef", sprak de minister. Ze verwees onder meer naar de rol die hij speelde in de oorlog in Syrië, als de leider van sjiitische milities.

Bijleveld voegde er wel aan toe dat er door de liquidatie "een heel fragiele situatie is ontstaan" en dat sprake is van escalatie. Ze noemde dat een gevaar, ook voor de Nederlandse militairen in Irak.

"We moeten tot deëscalatie komen", zei de minister. Ze refereerde in de uitzending ook aan uitspraken van NAVO-chef Stoltenberg, die specifiek Iran opriep tot kalmte. "Wij doen een beroep op alle landen, ook op de Verenigde Staten. Alle inzet van Nederland is gericht op deëscaleren."

In een Kamerbrief die Bijleveld met haar collega's Blok (Buitenlandse Zaken) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) maandagavond verstuurde, staat dat Iran "instabiliteit in de regio in de hand werkt" en dat Soleimani daarbij een belangrijke rol speelde. Nederland heeft de VS als NAVO-partner wel om een toelichting gevraagd "op de aangevoerde juridische basis". Washington zei eerder dat de liquidatie neerkomt op zelfverdediging omdat er een acute dreiging was voor de Amerikanen.

De ministers kijken in de Kamerbrief ook vooruit naar een ingelaste bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU, aanstaande vrijdag. "Daarbij zal Nederland de negatieve invloed van Iran op de regionale stabiliteit onderstrepen en wijzen op het belang van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Irak."

Later deze maand vertrekt een Nederlands fregat naar de Straat van Hormuz, met als doel het beschermen van de zeevaart. Bijleveld zei in Op1 dat die missie gewoon doorgaat. Het werk van Nederlandse militairen in Irak, in Bagdad en in de Koerdische stad Erbil, zijn om veiligheidsredenen stilgelegd.