Bloemen en knuffels bij Arnhemse school kinderen flatbrand

Leerlingen van de Parkschool in Arnhem hebben bloemen en knuffels neergelegd op het schoolplein, ter nagedachtenis aan de 4-jarige leerling die in de Nieuwsjaarnacht om het leven kwam bij een flatbrand. Het is de eerste schooldag na het drama.

De bloemen en knuffels zijn gelegd bij een stenen kikker op het plein. Verder is in de hal van de school een herdenkingsplek ingericht waar kinderen een tekening of boodschap kunnen achterlaten.