Drie Amerikanen gesneuveld bij aanslag op legerbasis Kenia

Bij de aanval op een Keniaanse legerbasis door de terroristische organisatie al-Shabaab zijn drie Amerikanen omgekomen. Het gaat om een militair en twee medewerkers van het ministerie van Defensie. Twee andere Amerikanen raakten gewond.

De Keniaanse basis wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor anti-terrorisme-operaties en trainingsmissies. Er waren minder dan 150 Amerikanen op de basis toen die vanochtend vroeg werd aangevallen.

Het was de eerste keer dat Amerikaanse militairen in Kenia doelwit werden van een aanval van al-Shabaab. Vijf terroristen kwamen om het leven toen de Amerikanen terugsloegen.

Al-Shabaab is een Somalische terreurorganisatie die gelieerd is aan al-Qaida. De terroristen proberen al meer dan twintig jaar om de regering van Somalië, een buurland van Kenia, te verdrijven en plegen geregeld aanslagen. Ze zijn in Oost-Afrika verantwoordelijk voor duizenden doden per jaar.

De aanslag op de Keniaanse basis heeft niets te maken met de spanningen tussen Iran en de VS. Al-Shabaab is een soennitische organisatie waar Iran niets van moet hebben.