Al-Shabaab teistert al 20 jaar Oost-Afrika en daar komt nog geen einde aan

Volgens Abukar is er maar één manier om al-Shabaab definitief te verslaan: een sterke overheid en een einde aan corruptie. Anders blijft de terreurgroep in staat om nieuwe strijders te rekruteren, denkt hij.

Verzwakt is al-Shabaab inmiddels wel. In het begin wilde de beweging nog het Somalische regime omverwerpen en een shariastaat vestigen. Dat lukte deels in 2006, toen ze een groot deel van Somalië, waaronder de hoofdstad Mogadishu, in handen kregen. Daar werden ze uiteindelijk in 2011 verdreven door het door de Verenigde Naties gesteunde leger en de Amisom, een legermacht van de Afrikaanse Unie. Ook de VS ondersteunt de Somalische regering met troepen en luchtaanvallen.

Daarom ligt de focus nu op aanslagen. Hotels, politici, beachclubs, de straat, militairen: duizenden Somaliërs overleefden de terreur van al-Shabaab niet. Tragisch dieptepunt was een dubbele aanslag in oktober 2017, waarbij ruim 500 doden vielen.

Wat doet dat met de Somaliërs?

Jongeren in Mogadishu leven onder een constante dreiging van terreur, gaat Akubar verder. "Ik sprak een keer een jongen die bij de overheid werkt en daardoor een doelwit is. Voor hij om 9.00 uur begint met werken, kleedt hij zich eerst drie keer om in drie verschillende wijken, zodat zijn eindbestemming en werk geheim blijft voor de al-Shabaab-leden uit de wijk."

Wat helpt is dat mensen elkaar kennen in de buurten van Somalië. "Mensen weten wel van elkaar wie er banden heeft met al-Shabaab."

Het gaat in dit geval niet om de kopstukken, benadrukt Abukar. "Je zou de organisatie van al-Shabaab kunnen vergelijken met de maffia. Buiten de kopstukken en de aanslagplegers heb je bijvoorbeeld jonge jongens die boodschappen doorgeven en wat oudere leden, die vervolgens mensen intimideren. Niet al die jongens sluiten zich vrijwillig aan bij al-Shabaab, een deel van hen wordt ook gedwongen. Naar de politie gaan, als er iemand van al-Shabaab naast je woont, dat doet bijna niemand."

En dat is nou net het probleem, zegt Akubar. "De politie is ook niet 100 procent te vertrouwen."