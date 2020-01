Terreurorganisatie al-Shabaab valt Amerikaans-Keniaanse legerbasis aan

De islamitische terreurorganisatie al-Shabaab heeft in Kenia op het eiland Manda een legerbasis aangevallen die door zowel Amerikaanse als Keniaanse strijdkrachten wordt gebruikt. "Er zijn berichten over vernietigde vliegtuigen van zowel Kenianen als Amerikanen, maar de aanvallers zijn gedood en de aanval is nu dus voorbij", zei correspondent Koert Lindijer op Radio 1.

Volgens een woordvoerder van het Keniaanse leger zijn vier terroristen gedood. Het is niet duidelijk of bij de aanslag Keniaanse en Amerikaanse militairen zijn omgekomen.

Piraten en mensensmokkelaars

Volgens Lindijer werden er vlak voor zonsopgang hevig geweervuur en explosies gehoord op het eiland dat niet ver van de grens met Somalië ligt. "Strijders van de Somalische terreurbeweging al-Shabaab probeerden vanuit zee de landingsbanen in te nemen en van daaruit de dichtbij gelegen marinebasis van het Keniaanse leger aan te vallen." Op de basis zijn volgens Lindijer zeker honderd Amerikaanse militairen gestationeerd, die helpen bij de strijd tegen al-Shabaab in het naburige Somalië.

De basis is belangrijk voor de controle over de Indische Oceaan, waarop piraten, mensensmokkelaars, wapenhandelaars en terroristen actief zijn. "Nou daar wil je als grootmacht, zoals Amerika, graag een oogje op houden."

'Huzarenstukje'

Hij noemt de aanval "toch een beetje een huzarenstukje" van al-Shabaab. "Wanneer je zo'n frontale aanval doet op een Amerikaanse faciliteit, dan heb je planning nodig, dan heb je informatie nodig. Dit is een professioneel uitgevoerde aanslag."

Lindijer denkt niet dat de aanslag iets te maken heeft met de gespannen situatie tussen Amerika en Iran. "Al-Shabaab is een handlanger van al-Qaida, waar het sjiitische Iran niets van moet hebben. Dit is machtsvertoon door al-Shabaab, een van de hardnekkigste terreurgroepen ter wereld."