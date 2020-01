Actievoerders dumpen hooi voor konikpaarden bij Oostvaardersplassen

Activisten hebben een grote hoeveelheid hooi gedumpt op drie plekken in en bij de Oostvaardersplassen. In totaal zouden 150 balen hooi zijn verspreid voor de grote grazers.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer noemt de actie levensgevaarlijk. "Ze hebben een hek doorgeknipt bij ProRail, zijn het spoor overgelopen en hebben een hek bij ons kapotgeknipt", zegt woordvoerder Marcel van Dun. "Wij gaan morgen aangifte doen bij de politie", zei hij tegen Omroep Flevoland.

De activisten zeggen dat ze het hooi hebben verspreid op Grote Praambult, het Kotterbos en het Oostvaardersveld. Staatsbosbeheer noemt het bijvoeren van de dieren overbodig. Er is nog genoeg gras beschikbaar in het natuurgebied. De Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman roept mensen via Twitter op om te stoppen met de acties.

Illegaal bijvoeren

De grote grazers in de Oostvaardersplassen worden in de winter al enkele jaren illegaal bijgevoerd door dierenactivisten. Zij zijn bang dat de dieren niet genoeg te eten hebben.

Om het aantal dieren in het natuurgebied te verminderen zijn afgelopen jaar ongeveer 200 konikpaarden verhuisd naar Wit-Rusland en Spanje. Ongeveer 1800 edelherten zijn afgeschoten.