150 konikpaarden uit Oostvaardersplassen vertrekken naar Wit-Rusland

Een kudde van 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen gaat vanaf vandaag naar Wit-Rusland, meldt Staatsbosbeheer. De paarden worden per vrachtwagen in drie kuddes van vijftig paarden naar het Nalibokiwoud gereden, een natuurgebied in de buurt van hoofdstad Minsk. De eerste kudde is nu onderweg.

Het verplaatsen van de paarden zou eigenlijk drie weken geleden gebeuren, maar er waren administratieve moeilijkheden. Meerdere Wit-Russische ministeries waren betrokken bij de voorbereiding van het unieke transport, dat daardoor meer tijd in beslag nam.

De afgelopen jaren zorgden de leefomstandigheden van grote grazers in de Oostvaardersplassen, een natuurgebied in Flevoland, voor grote ophef. De dieren kwamen om van de honger, wat leidde tot felle protesten van dierenactivisten. Vorig jaar werden boswachters met de dood bedreigd. De provincie Flevoland besloot uiteindelijk onder druk van de actievoerders toch bij te voeren, tegen het advies van ecologen in.



De dieren hebben in deze vrachtwagens een rit van zo'n 23 uur voor de boeg: