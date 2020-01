Zlatan nu letterlijk van zijn voetstuk gehaald in Malmö

Het is vandalen gelukt om Zlatan Ibrahimovic letterlijk van zijn voetstuk te halen in het Zweedse Malmö. Het standbeeld van de Zweedse vedette is gisteravond laat omgetrokken.

Het 3,5 meter hoge beeld is al doelwit van vandalen sinds Zlatan eind vorig jaar bekendmaakte dat hij deels eigenaar is geworden van de club Hammarby. Dat is de grote rivaal van de club waar hij startte, Malmö FF. Het standbeeld werd in oktober onthuld bij het stadion van Malmö.

In december werd het al met vuurwerk bestookt, werden er racistische teksten bij geschreven en hing iemand een wc-bril aan zijn uitgestrekte arm. Vlak voor Kerst verloor het beeld zijn neus en werd Zlatan zilver gespoten.