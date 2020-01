'Aanslag op Soleimani staat gelijk aan oorlogsverklaring'

De Amerikaanse aanval gisteren op de Iraanse generaal Soleimani staat gelijk aan een oorlogsverklaring. Dat zegt de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Volgens hem kan de militaire actie, waarbij Soleimani werd gedood, alleen met een militaire tegenactie worden beantwoord.

Ambassadeur Majid Takht Ravanchi heeft de VN-Veiligheidsraad en VN-secretaris-generaal Guterres gezegd dat zijn land het recht heeft zichzelf te verdedigen "tegen het terrorisme en de schendingen van het internationale recht".

Guterres is zeer bezorgd over de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten, laat hij via zijn woordvoerder weten. "Dit is het moment waarop leiders maximale terughoudendheid moeten tonen. De wereld kan zich geen nieuwe Golfoorlog veroorloven."

Cyberaanvallen mogelijk

Veiligheidsexperts houden er rekening mee dat Iran niet alleen militaire acties voorbereidt, maar ook cyberaanvallen gaat uitvoeren op strategische computernetwerken in de VS. Zo zouden oliebedrijven en grote fabrieken het doelwit zijn.

In 2012 en 2013 vielen Iraanse hackers ook al Amerikaanse computernetwerken aan. Toen werden onder meer de Bank of America en de beurs in New York getroffen. Dat was een reactie op het instellen van economische sancties tegen Iran door de VS.