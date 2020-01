Blok bezorgd over situatie Iran-regio, maar zwijgt over Amerikaanse aanval

Het Nederlandse kabinet is bezorgd over de situatie in de regio na de dood op de hoge Iraanse militair Soleimani. Maar minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt, in tegenstelling tot Tweede Kamerleden, in zijn eerste reactie niets over de Amerikaanse aanval in Bagdad, waarbij Soleimani om het leven is gekomen.

Blok wijst in zijn reactie op de aanvallen op de Amerikaanse ambassade en troepen van de anti-ISIS-coalitie van de afgelopen dagen. Hij noemt ze "onacceptabel". "Nederland heeft die aanvallen veroordeeld. Iran werkt instabiliteit in de regio in de hand en Soleimani had daar een rol in", laat Blok in een schriftelijke verklaring weten.

Kalmte

Blok, die namens het kabinet spreekt, noemt de situatie zorgelijk en ernstig. "Het is van groot belang dat de kalmte in de regio bewaard wordt. Niemand heeft baat bij verdere escalatie", staat in de verklaring. "De veiligheid van Nederlanders in de regio heeft altijd onze volle aandacht, ook nu."