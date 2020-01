Akkoord over onderzeese pijplijn met Israëlisch gas naar Europa

Griekenland, Cyprus en Israël hebben een akkoord ondertekend over een gaspijplijn van 1900 kilometer onder de Middellandse Zee. Het is de bedoeling dat Israëlisch gas via Cyprus en Kreta naar het Griekse vasteland wordt vervoerd, en uiteindelijk ook naar Italië.

De pijplijn moet klaar zijn in 2025 en voorzien in 10 procent van de gasbehoefte in de Europese Unie. Over het project, waarmee ruim 6 miljard euro is gemoeid, is jaren gesproken. Europese landen willen minder afhankelijk worden van Russisch gas.

Bij de ondertekening in Athene waren de premiers Mitsotakis en Netanyahu en de Cypriotische president Anastasiades aanwezig. Netanyahu sprak van "een enorm belangrijke alliantie" die belangrijk is voor de regionale stabiliteit. Anastasiades sloot zich daarbij aan. Hij benadrukte dat het project niet is bedoeld om andere landen te dwarsbomen.

Spanningen

De ondertekening komt op een moment dat de spanningen in het oostelijke deel van de Middellandse Zee oplopen. De relatie tussen de betrokken landen en met name Turkije is al tijden slecht.

Turkije is tegen de nieuwe pijplijn, onder meer omdat die door delen van de Middellandse Zee loopt die volgens een recente, omstreden overeenkomst met Libië Turks zijn. Turkije boort zelf naar gas in Cypriotische wateren.

Op hun beurt zijn de meeste omringende landen ongelukkig met het Turkse besluit om troepen naar Libië te sturen. Ze zijn bezorgd dat de Turken een te grote invloed krijgen in de regio.