Pensioenfondsen voor nu in veilige haven, maar problemen komen terug

In de loop van vorig jaar daalde de rente zo hard dat pensioenkortingen bij veel pensioenfondsen onvermijdelijk leken. Zoals te zien in bovenstaande grafiek is dat effect kleiner dan jarenlang niet indexeren. Toch springt korten meer in het oog.

Na flinke druk van vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen, greep minister Koolmees van Sociale Zaken in november uiteindelijk in. De minister besloot de lat voor een jaar wat lager te leggen. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van minimaal 90 procent, ontkomen daarom aan korten.

Het geeft de fondsen in de praktijk een jaar uitstel, want op 31 december 2020 moet voor elke euro aan pensioenuitkering (nu en in de toekomst) geen 90 cent, maar weer een volle euro in kas zitten.

Wil je weten hoe jouw pensioenfonds ervoor staat? Kijk dan hieronder.