'Universiteit Maastricht betaalde ransomware-aanvallers losgeld'

De Universiteit Maastricht, die kampt met een ransomware-aanval, betaalde de hackers achter die aanval losgeld. Dat meldt het onafhankelijke universiteitsblad Observant op basis van "goed ingevoerde bronnen" binnen de universiteit. Het zou gaan om een bedrag van een paar ton.

Woordvoerder Fons Elbersen van de universiteit wil niet zeggen of er inderdaad losgeld is betaald. Zolang het onderzoek loopt, wil de universiteit niets prijsgeven over het contact met de aanvallers, zegt hij.

Ontoegankelijk

Bij ransomware worden gegevens en computersystemen van het slachtoffer ontoegankelijk gemaakt, tot er betaald wordt. Grote instellingen en bedrijven worden steeds vaker gericht aangevallen.

Betalen is soms een aantrekkelijke optie, omdat het bedrijf anders weken- of zelfs maandenlang plat kan komen te liggen. Maar het is ook controversieel: critici van betalen werpen tegen dat op die manier de criminaliteit in stand wordt gehouden.

Opgestart

Inmiddels zijn de eerste computersystemen op de universiteit weer opgestart. Maandag zou het onderwijs weer van start gaan en de verwachting van de universiteit is dat dat ook gewoon doorgaat.

Veel computersystemen zijn nog niet toegankelijk; hoelang het herstel precies gaat duren, is nog niet bekend. Achteraf geeft de universiteit volledige opening van zaken, om andere bedrijven en organisaties te helpen met dit soort kwesties, belooft de universiteit.

De woordvoerder van de universiteit sprak eerder over de gevolgen van de ransomware-aanval: