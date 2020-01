Jaar na containerramp bij de Wadden: nieuwe opruimactie van start

Een jaar na de containerramp op de Waddenzee liggen er op het strand van Schiermonnikoog nog steeds plastic korrels. Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en gemeenten gaan binnenkort gezamenlijk verder met het opruimen van het afval.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk plastic is opgeruimd voordat het broedseizoen eind april begint. Met grote graafmachines worden de duinen omgewoeld om de bolletjes eruit te vissen.

Op 2 januari 2019 verloor het containerschip MSC Zoe 345 containers ten noorden van de Wadden. Een groot deel van de lading bleek te bestaan uit kunststofgranulaat, plastic korrels die als grondstof dienen voor ander plastic en bekend zijn van kunstgras.

Lange adem

Het duurde maanden voor de meeste containers konden worden geborgen. En nog steeds liggen er honderdduizenden kilo's lading op de bodem van de zee en op de kust.

"Het strand is opgeruimd, maar het is nog niet schoon. Het is een kwestie van een lange adem", zegt burgemeester Van Gent op het strand van Schiermonnikoog. "Dit prachtige gebied is het echt waard dat we ervoor blijven strijden dat het nooit meer gebeurt. En dat het kleine venijnige plastic afval dat nog in de duinen ligt, verdwijnt."