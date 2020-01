Oostenrijk krijgt conservatief-groene coalitie

In Oostenrijk hebben de conservatieve ÖVP van oud-bondskanselier Kurz en de Groenen een coalitieakkoord gesloten. Als het partijcongres van de Groenen er zaterdag mee instemt, wordt het de eerste keer dat de partij in de Oostenrijkse federale regering plaatsneemt.

Details over het akkoord zijn nog niet bekendgemaakt, maar persbureau DPA meldt dat er een ministerie van Integratie komt. Daarnaast krijgen de Groenen de leiding over een soort superministerie, waaronder zaken als klimaat, verkeer en infrastructuur, energie en technologie en innovatie gaan vallen. ÖVP-leider Kurz zegt dat het akkoord morgen wordt gepresenteerd.

Het was al enkele dagen duidelijk dat de onderhandelingen in de laatste fase zaten. Begin deze week begonnen de partijen met het bekendmaken van namen van ministerskandidaten, ook al was het akkoord nog niet rond. Ook het versturen van uitnodigingen voor een partijcongres van de Groenen was een teken aan de wand.

Corruptie

De eerste regering van bondskanselier Kurz viel in mei door een corruptieschandaal. Vicekanselier en FPÖ-voorman Strache moest opstappen nadat hij door een video in opspraak was geraakt.

In die video leek het erop dat hij en FPÖ-fractievoorzitter Gudenus zich openstelden voor corruptie door met een schimmige Russische investeerder in zee te gaan. Die zou met geld van dubieuze herkomst een meerderheidsaandeel in de belangrijkste krant van Oostenrijk kopen. De krant zou dan in de aanloop naar verkiezingen in 2017 positief over de FPÖ moeten schrijven, zodat die partij de grootste zou worden. In ruil zou de investeerder bouwopdrachten krijgen.

Bekijk hier hoe Strache met de 'Russen' onderhandelt: