Oostenrijk kiest: hoe verder na het omkopingsschandaal?

Circa 6,4 miljoen Oostenrijkers kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement, de Nationalrat. Verwacht wordt dat de conservatieve ÖVP van oud-bondskanselier Sebastian Kurz als winnaar uit de bus komt. Volgens de peilingen kan hij rekenen op zo'n 34 procent van de stemmen, iets meer dan de vorige keer.

De coalitie van de ÖVP met de rechts-populistische FPÖ viel in mei na een omkopingsaffaire. In een video, gemaakt op Ibiza, was te zien hoe toenmalig vicekanselier Strache (FPÖ) gevoelig bleek voor omkoping.

Strache stapte op en daarna wilde bondskanselier Kurz ook van FPÖ-minister Kickl van Binnenlandse Zaken af, omdat die de Ibiza-affaire niet serieus genoeg zou nemen. Daarop stapten alle FPÖ-ministers op en werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Een week later moest ook Kurz het veld ruimen nadat de Nationalrat een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen. Sindsdien heeft Oostenrijk een interim-regering onder leiding van Brigitte Bierlein, een partijloze juriste.

Verlies beperkt

De grote vraag is wat de gevolgen van het omkopingsschandaal voor de FPÖ zijn. Als de peilingen gelijk krijgen, blijft het verlies van de rechts-populisten beperkt. De partij zou circa 20 procent van de stemmen krijgen, tegen 26 procent bij de vorige verkiezingen in 2017.

De sociaal-democraten van de SPÖ lijken niet van de situatie te profiteren en staan op verlies. Ze gaan volgens de peilingen van 27 naar 22 procent. Wie wel profiteren, zijn de Groenen en de liberale Neos die op respectievelijk 13 en 8 procent van de stemmen zouden kunnen rekenen.

Als de pas 33-jarige Kurz inderdaad wint, volgt een interessante formatie met verschillende mogelijkheden. Verder gaan met de FPÖ ligt na de gebeurtenissen van afgelopen voorjaar niet voor de hand. Kurz kan met de SPÖ in zee, maar die traditionele 'grote coalitie' past niet bij zijn imago van vernieuwer. Een coalitie met de Groenen en de Neos, ook al is die programmatisch moeilijk, lijkt daarom een reële optie.

Poststemmen

De stemlokalen in Oostenrijk zijn tot 17.00 uur open en direct na sluiting wordt een exitpoll verwacht. De officiële uitleg laat nog even op zich wachten, omdat ongeveer een miljoen Oostenrijkers per post hebben gestemd en die stemmen worden maandag en voor een deel zelfs pas donderdag geteld.