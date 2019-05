Oostenrijk krijgt eerste vrouwelijke kanselier

De partijloze juriste Birgitte Bierlein wordt de eerste vrouwelijke kanselier van Oostenrijk. President Alexander Van der Bellen heeft haar naar voren geschoven als opvolger van Sebastian Kurz. Ze moet de interim-regering leiden tot de verkiezingen in september.

Bierlein is sinds vorig jaar voorzitter van het Oostenrijkse grondwettelijk hof. Daar moet ze eind dit jaar mee stoppen, omdat ze volgende maand 70 wordt. Dat is de maximale leeftijd voor rechters bij het hof. Voordat ze voorzitter werd, was ze vijftien jaar lang vicevoorzitter.

Volgens Van der Bellen heeft hij met Bierlein afgesproken dat de interim-regering voornamelijk uit ambtenaren van de verschillende departementen zal bestaan.

Corruptieschandaal

Maandag moest kanselier Kurz (ÖVP) vertrekken na een motie van wantrouwen tegen hem. Die werd ingediend in verband met het corruptieschandaal waar vicekanselier Heinz-Cristian Strache (FPÖ) bij betrokken was. Strache stapte eerder al op, nadat een video was opgedoken waarin hij zich schuldig leek te maken aan corruptie.

Voor Kurz was het zoveelste incident met een lid van coalitiepartner FPÖ reden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Kort daarna werd hij zelf aan de kant geschoven. Het was voor het eerst dat zo'n motie in Oostenrijk werd gesteund. Desondanks behaalde de ÖVP een grote zege bij de Europese verkiezingen.