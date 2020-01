Hoe vuurwerk en een bankstel leidden tot fatale flatbrand in Arnhem

2020 was amper een uur oud toen het voor een Arnhems gezin uitliep op een nachtmerrie. Vader, moeder, dochter en zoon hadden Oud en Nieuw gevierd bij opa en oma in een flat aan het Gelderseplein in de wijk Malburgen in Arnhem. Rond 01.00 uur stapten de vier de lift in, terwijl in de hal vijf verdiepingen lager brand woedde.

Die brand was even daarvoor ontstaan door vuurwerk, zo is te zien op camerabeelden. Volgens bewoners stond er een bank in de hal. "Met een briefje erbij dat je die kon meenemen." In aanloop naar de jaarwisseling zou zijn geklaagd bij de woningbouwvereniging over het brandrisico van de bank. Maar het bankstel stond er nog en werd brandstof voor de fatale vlammen.

Door de brand in de hal en het belendende trappenhuis viel de elektriciteit uit en kwam de lift onderweg vast te zitten. De lift vulde zich met rook waardoor het gezin buiten bewustzijn raakte.