Jongens (12 en 13 jaar) aangehouden voor fatale flatbrand Arnhem

De politie heeft twee verdachten, jongens van 12 en 13 jaar, aangehouden voor de brand in het flatgebouw in Arnhem waarbij vannacht een man van 39 en zijn 4-jarige zoontje zijn omgekomen. De moeder (36) en dochter (8) raakten zwaargewond.

De jongens zijn in de flat aangehouden en worden verhoord. De politie heeft op camerabeelden gezien dat de brand is ontstaan door vuurwerk. De jongens worden verdacht van brandstichting met dodelijke afloop, zei de politie op NPO Radio 1.

Door de brand in de hal en het trappenhuis viel de elektriciteit uit en kwam de lift vast te zitten. Het getroffen gezin stond op dat moment in de lift, die vol rook kwam te staan. Daardoor raakten de slachtoffers buiten bewustzijn. De vrouw en het meisje liggen zwaargewond in het ziekenhuis.

Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat aan het Gelderseplein.

Een deel van de bewoners van de twaalf verdiepingen tellende flat is geëvacueerd, anderen zitten nog in hun flat. Er is een noodtrap aangebracht om hen te kunnen bereiken.

De brandweer bracht tientallen bewoners in veiligheid: