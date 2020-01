Elektrische auto in 2019 voor het eerst het populairst

Voor het eerst is een elektrische auto de bestverkochte auto van het jaar. In 2019 zijn er bijna 30.000 exemplaren van Tesla's Model 3 geregistreerd, blijkt uit cijfers van brancheverenigingen Bovag, RAI Vereniging en dataspecialist RDC. De auto had daarmee een marktaandeel van 6,7 procent.

De Volkswagen Polo (12.920) staat op de tweede plaats, gevolgd door de Ford Focus (10.478).

Bijtelling

Met name aan het einde van het jaar nam de verkoop van elektrische auto's toe. Het ging dan vooral om leaseauto's. Leaserijders betalen voor elektrische auto's namelijk veel minder bijtelling dan voor andere auto's, maar vanaf vandaag zijn de bijtellingsregels minder gunstig geworden. Veel elektrische auto's zijn daarom nog voor 1 januari op kenteken gezet.

De brancheverenigingen gaan er wel van uit dat dit ertoe leidt dat er in de eerste maanden van dit jaar minder nieuwe auto's worden verkocht. Ze verwachten wel weer een nieuwe run aan het einde van dit jaar, omdat de bijtelling voor elektrische auto's opnieuw wordt verhoogd per 1 januari 2021.

Wat maakt elektrische auto's zo populair?