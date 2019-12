Bovag ziet run op elektrische auto's, vooral Tesla populair

Er is sprake van een run op elektrische auto's, zegt autobranchevereniging Bovag. In de eerste drie weken van december was bijna de helft van alle verkochte nieuwe auto's volledig elektrisch aangedreven.

Volgens de Bovag komt de run door de nieuwe belastingregels. Vanaf 1 januari is de fiscale bijtelling voor een elektrische auto 8 procent, nu is dat nog 4 procent. Boven een waarde van 45.000 euro is de bijtelling 22 procent, net zoveel als bij leaseauto's die rijden op fossiele brandstoffen. Nu is de bijtelling nog 4 procent over de eerste 50.000 euro.

De Bovag verwacht dat dit jaar meer dan 50.000 nieuwe elektrische auto's worden geregistreerd. Het aantal elektrische auto's in Nederland is daarmee in een jaar tijd verdubbeld, naar zo'n 100.000.

Tesla populair

Met name Tesla's zijn populair, weet de branchevereniging. Daarvan worden er dit jaar naar verwachting 30.000 verkocht. In veruit de meeste gevallen gaat het om Model 3, het goedkoopste model van de Amerikaanse autobouwer. Tesla verkocht alleen al deze maand ruim 8000 auto's.

Door het succes van Model 3 kan Tesla weleens op plek drie van de meest verkochte automerken van Nederland komen, achter Volkswagen en Opel. In het segment duurdere elektrische auto's stevent de Audi e-tron af op de koppositie, met tussen de 2000 en 2500 verkochte exemplaren.

De Bovag verwacht dat in heel 2019 tussen de 430.000 en 440.000 nieuwe auto's worden verkocht in Nederland.