Veel meer elektrische auto's verkocht in 2018

In 2018 zijn in ons land drie keer zoveel elektrische auto's verkocht als een jaar eerder. In totaal werden 24.024 volledig elektrisch aangedreven auto's geregistreerd. Dat is een nieuw record, zeggen brancheverenigingen RAI Vereniging, Bovag en dataspecialist RDC.

Van alle auto's die in 2018 op kenteken werden gezet, was 5,4 procent elektrisch. Dat betekent dat er naast elke elektrische auto nog negentien auto's werden verkocht die (deels) op benzine, diesel of gas rijden.

Meer bijtelling

Een kwart van de e-auto's werd in december verkocht, voornamelijk uit het duurdere segment zoals Tesla's en Jaguars. Dan gaat het toch al gauw om 70.000 à 80.000 euro per auto.

Een belangrijke reden hiervoor was dat kopers de wijziging van de fiscale regels voor bijtelling bij duurdere elektrische modellen per 1 januari voor wilden zijn. Vanaf dit jaar betalen zakelijke rijders alleen nog over de eerste 50.000 euro 4 procent bijtelling voor privé-gebruik. Daarboven moet 22 procent bijtelling worden afgerekend.

Er zitten wel nieuwe subsidies in de pijplijn voor de aanschaf van elektrische auto's - afgesproken in het Klimaatakkoord - maar die worden pas in 2021 van kracht.

In totaal rijden er nu 49.000 elektrische auto's rond in Nederland. Volgens RAI en Bovag komt de verdubbeling ten opzichte van 2017 mede door populaire (goedkopere) modellen als de vernieuwde e-Golf, de BMW i3, de Nissan Leaf en de Hyundai Ioniq.

Maanden wachten op nieuwe auto

Bovag en RAI verwachten dat er dit jaar zo'n 28.000 nieuwe elektrische auto's worden verkocht, vooral door een stijging van het aanbod in het middensegment. Dat zijn auto's met een nieuwprijs van 30.000-40.000 euro.

Overigens: wie vandaag een e-auto bestelt, kan er nog maanden op wachten. Door de wereldwijd sterkere vraag naar elektrische auto's lopen de levertijden voor sommige modellen al op tot meer dan een jaar. Volgens de Volkskrant komt dat door een tekort aan accu's.