Brandweer en politie: meer incidenten tijdens jaarwisseling

Brandweer Nederland zegt in een persbericht dat het aantal incidenten in veertien regio's gelijk bleef of daalde. In elf regio's was er een stijging zichtbaar.

Het totaal aantal meldingen was 4340, volgens de brandweer 118 meer dan bij vorige jaarwisseling. Iets meer dan de helft van alle meldingen vond plaats in de vier grote steden en omgeving.

De Oudejaarsnacht in Den Haag is volgens de gemeente zeer druk, maar zonder grote incidenten verlopen. De situatie in deze stad kreeg extra aandacht vanwege aanhoudende ongeregeldheden in sommige wijken in de aanloop naar Oud en Nieuw. Afgelopen nacht werden er 44 aanhoudingen verricht.

Er waren 33 autobranden, vijf meer dan vorig jaar, en de brandweer is 608 keer uitgerukt. In een aantal gevallen was er sprake van geweld tegen of het bedreigen van hulpverleners en journalisten.

Amsterdam: meer geweld tegen hulpverleners

De gemeente Amsterdam zegt dat de politie meer arrestaties heeft verricht dan vorig jaar. Ook zijn er vermoedelijk meer meldingen binnengekomen, maar precieze cijfers zijn nog niet bekend. De sfeer tegenover hulpverleners was volgens de gemeente geregeld grimmig.

Het geweld tegen brandweerlieden, ambulancemedewerkers en agenten is volgens de gemeente gestegen. Agenten raakten vooral gewond door mensen die zich verzetten tegen hun arrestatie of doordat er vuurwerk naar de politie werd gegooid. In de Burgemeester van Leeuwenlaan in Amsterdam Nieuw-West trad de politie op tegen een groep van honderd jongeren die brand stichtte.

De politie-eenheid Rotterdam meldt dat er 59 mensen zijn gearresteerd. Dat gebeurde onder meer in Rotterdam en Dordrecht. Twee mensen raakten zwaargewond. In zeven gevallen waarin agenten werden belaagd zijn er arrestaties verricht.

Ook de brandweer in deze regio had het druk, hoewel er geen grote incidenten waren. De algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat er 709 brandweerincidenten waren: