Recordomzet vuurwerkverkoop: 77 miljoen euro

De vuurwerkverkoop in Nederland heeft dit jaar een recordomzet behaald. Ten opzichte van vorig jaar steeg de omzet met 10 procent naar 77 miljoen euro, zegt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.

De belangenvereniging deed een inventarisatie onder winkeliers en importeurs. "Er waren winkeliers die zeiden: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt', zoveel klanten hadden ze", zegt woordvoerder Marcel Teunissen. "We dachten dat het misschien iets met online verkoop te maken zou hebben, maar het gaat echt om een algemene stijging."

De stijging is opvallend, aangezien het aantal vuurwerkvrije zones stijgt en de roep om een vuurwerkverbod steeds luider lijkt. "Misschien denken mensen: ik ga vuurwerk afsteken nu het nog kan. Maar over de oorzaak van de stijging kunnen we alleen speculeren."

Oudjaarsdag is normaal gesproken de belangrijkste dag voor de vuurwerkverkoop, maar dat was nu anders. "Volgens winkeliers was het gisteren juist opvallend druk", zegt Teunissen. "Mensen stonden soms uren in de rij."

De verkoop begon zaterdag; ook toen was het al op veel plaatsen druk: