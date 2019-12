Plofkraak op ABN Amro-automaat in Uithoorn, daders voortvluchtig

In een winkelcentrum Uithoorn is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van ABN Amro. Na de kraak reden twee mensen op een donkere scooter weg, meldt de politie. Zij zijn voortvluchtig.

De kraak heeft behoorlijke schade aangericht. Op beelden is te zien dat de automaat grotendeels is verwoest. Ook zit er een flinke scheur in de gevel van het pand.

Of er iets is buitgemaakt bij de plofkraak, is nog niet bekend. Het is ook niet bekend of de plofkraak gevolgen heeft voor de winkels in het winkelcentrum.

Automaten 's nachts uit

De gezamenlijke banken sloten twee weken geleden 's nachts de geldautomaten die buiten staan. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken verkleint het uitschakelen van de automaten de kans op succes voor criminelen. ABN Amro besloot zelfs om 470 van zijn 870 geldautomaten voorlopig helemaal te sluiten.