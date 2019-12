Eerste plofkraak sinds nachtsluiting geldautomaten

In de derde nacht nadat werd besloten geldautomaten 's nachts uit te zetten, is er weer een plofkraak geweest, in Apeldoorn. Daders richtten volgens de politie een enorme ravage aan.

Het aantal plofkraken rijst de pan uit dit jaar. Maandag werd daarom besloten alle geldautomaten voortaan van 23.00 tot 07.00 uur uit te zetten. Als de geldlade dicht blijft, zou het moeilijker zijn een kraak uit te voeren.

ABN Amro, waarvan de geldautomaten in trek zijn, besloot eerder al 470 van zijn 870 geldautomaten tijdelijk helemaal te sluiten.

De plofkraak van afgelopen nacht was bij een geldautomaat van de SNS Bank in het centrum van Apeldoorn. De automaat was niet gevestigd in een bankkantoor, maar in een regulier bedrijfspand. De automaat stond volgens afspraak uit, zegt een woordvoerder van SNS Bank.

Er vielen geen gewonden. De daders zijn gevlucht. De politie wil niet zeggen of er geld is buitgemaakt.