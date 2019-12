Agenten in Duindorp bekogeld met stenen en vuurwerk

In de Haagse wijk Duindorp zijn vanavond agenten bekogeld met stenen en vuurwerk. De ME heeft ingegrepen.

Twee mensen zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren. Na de onrust is enige tijd alle verkeer op wegen rond Duindorp gecontroleerd, meldt de politie.

Gisteravond was het in meerdere wijken in Den Haag onrustig. In Scheveningen werden negentien mensen opgepakt, onder meer voor het gooien van zwaar vuurwerk.

In Duindorp deed de politie vanochtend meerdere invallen die volgens de bewoners gepaard gingen met veel machtsvertoon. Zes mannen werden aangehouden, ze zouden de afgelopen tijd betrokken zijn geweest bij vernielingen en rellen. Een van hen is een man van 38 die op 3 december zwaar illegaal vuurwerk naar een politiebusje zou hebben gegooid.