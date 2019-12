Terrorisme-experts waarschuwen: maak niet dezelfde fout als in 2009

Negen maanden na de aanslag in Utrecht, op 9 december 2019, ging het dreigingsniveau in Nederland omlaag van "substantieel" naar "aanzienlijk". Een nieuwe terroristische aanslag is nog steeds voorstelbaar, schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), maar de situatie is nu "onvergelijkbaar" met een paar jaar geleden.

Bijna hetzelfde gebeurde tien jaar geleden. Ook toen werd, in december 2009, het dreigingsniveau in Nederland verlaagd. De slagkracht van terreurgroep Al-Qaida in Europa was afgenomen, concludeerde het kabinet destijds. Nederland was veiliger. Wel was er "alle reden om waakzaam te blijven".

Maar daar waren wel minder middelen voor, zo bleek. Na 2009 gingen de budgetten van de Nederlandse inlichtingendienst en de politie omlaag, terrorisme-experts binnen die organisaties kregen in sommige gevallen andere taken. Succesvolle deradicaliserings-programma's in onder andere Amsterdam werden wegbezuinigd en mensen met veel kennis over extremisten verloren hun baan.

Trauma

Terrorisme-experts waarschuwen in gesprek met de NOS voor een herhaling van deze verslapping. Ook als de dreiging (zoals nu) afneemt moet terrorisme-expertise op nationaal en lokaal niveau behouden blijven, stellen Beatrice de Graaf en Jelle van Buuren.