Minder aanslagen in Europa, NCTV verlaagt dreigingsniveau

Het dreigingsniveau in Nederland gaat voor het eerst in jaren omlaag. Het niveau wordt aangepast omdat de afgelopen jaren het aantal aanslagen in Europa flink is afgenomen, concludeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme.

De NCTV heeft het dreigingsniveau verlaagd van niveau vier naar drie, op de schaal van vijf. De kans op een terroristische aanslag is daarmee niet langer 'reeël', maar 'voorstelbaar'. Alleen in de eerste uren na de tramaanslag in Utrecht in maart werd even opgeschaald naar het hoogste niveau.

IS-gangers

In Nederland hebben jihadisten steeds meer last van maatregelen van de overheid, maar de grootste dreiging komt nog steeds uit die hoek, ziet de NCTV. Het gaat dan met name om aanhangers van IS.

Eind november werden in Zoetermeer twee mannen aangehouden voor het voorbereiden van een aanslag. Het is nog niet bekend wat hun doelwit was.

Voor een aanval die vanuit het buitenland is voorbereid door IS of al-Qaida zijn op dit moment geen aanwijzingen. Volgens de NCTV blijft er wel een dreiging uitgaan van IS-gangers die terugkeren naar Nederland, omdat ze meestal geen afstand hebben genomen van de ideologie van de terreurorganisatie en ervaring hebben met explosieven en extreem geweld.

Rechts-extremistische dreiging

Een aanslag uit rechts-extremistische hoek is niet ondenkbaar, ziet de NCTV. Er gaat daar vooral dreiging uit van eenlingen, omdat rechts-extremistische groepen nauwelijks zijn georganiseerd.

Op dit kaartje is te zien wat het actuele dreigingsniveau is in omliggende landen. Duitsland heeft geen systeem van dreigingsniveaus.