Demonstratie Oeigoeren op de Dam in Amsterdam

Op de Dam in Amsterdam hebben enkele honderden Oeigoeren en sympathisanten gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de situatie van Oeigoeren in China. De Oeigoeren zijn een islamitische minderheid die overwegend in de noordwestelijke provincie Xinjiang woont.

Er wonen in China meer dan tien miljoen Oeigoeren. Volgens de VN zitten meer dan een miljoen van hen opgesloten in gevangenenkampen. Volgens de organisatie van de demonstratie, de Stichting Oeigoer Cultuur en Informatiecentrum, zitten er wel 3 tot 5 miljoen Oeigoeren vast.

Oeigoeren die niet vastzitten worden volgens de stichting dag en nacht in de gaten gehouden en het wordt hen bijna onmogelijk gemaakt om hun godsdienst en cultuur te belijden en uit te dragen. De demonstranten willen dat de Chinese regering stopt met het opsluiten van Oeigoeren en ze willen dat de Oeigoeren die in kampen zitten worden vrijgelaten.

Bekijk hier beelden van de demonstratie in Amsterdam.