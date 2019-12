Huis VS wil sancties tegen China voor onderdrukking Oeigoeren

Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft vrijwel unaniem een wetsvoorstel aangenomen dat oproept tot sancties tegen China vanwege de onderdrukking van Oeigoeren. Het voorstel werd met 407 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen, wat meteen leidde tot een woedende reactie uit Peking.

De zogeheten Uighur Act 2019 is een scherpere versie van een wetsvoorstel dat in september door de Amerikaanse Senaat werd aangenomen. De regering-Trump wordt opgeroepen om sancties op te leggen aan hoge functionarissen van de Communistische Partij. Specifiek wordt de naam Chen Quanguo genoemd, de secretaris van de Communistische Partij in Xinjiang.

Het Huis wil dat China de detentiekampen waarin Oeigoeren in de noordwestelijke regio Xinjiang vastzitten sluit. De Republikeinse afgevaardigde Chris Smith sprak over "hedendaagse concentratiekampen" waar miljoenen worden vastgehouden "op een schaal die we niet meer hebben gezien sinds de Holocaust".

Voordat president Trump een oordeel velt over het wetsvoorstel, moet de Senaat er nog naar kijken. De VS is nog altijd verwikkeld in een handelsconflict met China. Achter de schermen wordt geprobeerd dit op te lossen, maar het Huis wil niet dat dit conflict Trump afhoudt van sancties.

Lek

China waarschuwt alvast tegen het aannemen van de wet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een kwaadaardige aanval op China en bemoeienis met interne aangelegenheden. China, dat lang ontkende dat er dergelijke kampen waren, zegt dat de Oeigoeren er onderwijs krijgen en zich kunnen ontwikkelen.

In Chinese documenten die vorige maand uitlekten, komt concreet naar voren hoe Peking de Oeigoeren systematisch onderdrukt. Vanuit de top van de partij worden tot in detail instructies gegeven hoe de Oeigoeren onder de duim moeten worden gehouden.

De Oeigoeren zijn een islamitische minderheid die overwegend in Xinjiang woont. Er wonen in China meer dan tien miljoen Oeigoeren. Volgens de VN zitten er meer dan een miljoen in de detentiekampen.

China verdedigt het bestaan van de kampen ook door erop te wijzen dat er de laatste jaren geen grote aanslagen meer zijn gepleegd door Oeigoeren. Volgens correspondent Sjoerd den Daas lijkt dat inderdaad het geval, "maar alles wijst erop dat ze daar bezig zijn aan een etnische genocide waarbij de cultuur, en alles wat mensen Oeigoers maakt, moet worden weggeveegd."