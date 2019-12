Hackaanval Universiteit Maastricht 'schot hagel dat te voorkomen was'

Beveiligingsonderzoeker Sijmen Ruwhof omschrijft het als een schot hagel. "Na dat schot kijken ze wat ze hebben geraakt. Op de interessantste zaken gaan ze handmatig focussen."

Hij vermoedt dat in Maastricht ook de back-upsystemen zijn geïnfecteerd door de ransomware, waardoor het meer tijd kost de problemen te verhelpen. "Anders kun je het mogelijk oplossen met de herstelbestanden die niet zijn geïnfecteerd. Als die ook zijn aangetast, ben je eigenlijk overgeleverd aan de grillen van de hackers."

Niet voldoende geanticipeerd

Met een aantal maatregelen is een aanval zoals bij de Universiteit Maastricht te voorkomen, zegt Ruwhof. "Bijvoorbeeld door je netwerk op te delen in segmenten, als een soort kasteel met meerdere verdedigingslinies. Of door zo weinig mogelijk mensen beheerrechten te geven in je netwerk. En uiteindelijk begint het met goede securityspecialisten in je bedrijf. Daar is alleen een nijpend tekort aan en de beste specialisten zitten vaak niet in de staf van een universiteit."

Hij ziet in de dagelijkse praktijk zodoende dat universiteiten vaak relatief kwetsbaar zijn voor hackaanvallen. "Meestal hebben ze niet veel geld om te investeren in cyberveiligheid. Daardoor lopen ze achter in vergelijking met bijvoorbeeld banken", aldus Ruwhof. "Dit incident is superpijnlijk voor de Universiteit Maastricht, maar het was wel te voorkomen. Er is niet voldoende op geanticipeerd en daar betalen ze nu de prijs voor."