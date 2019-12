Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na kerstvakantie

De Universiteit Maastricht heeft nog geen antwoord gevonden op de "serieuze cyberaanval" van Kerstavond. De verwachting is dat er tot na de kerstvakantie niet of nauwelijks gemaild kan worden via de servers van de universiteit. Windows-computers zijn ontoegankelijk. Een aantal websites is uit de lucht.

De universiteit kampt sinds dinsdag met ransomware. Hackers nemen dan de besturing van de websites over en maken ze ontoegankelijk voor de buitenwereld, Pas als wordt betaald, zijn ze bereid om weer uit de systemen te verdwijnen. Woordvoerder Fons Elbersen zegt tegen L1 dat de universiteit in gesprek is met de hackers. Maar hij wil niet zeggen of er afspraken komen over het betalen van losgeld.

Woordvoerder Fons Elbersen over de daders en de gevolgen van de ransomware-aanval: