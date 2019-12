'Duizenden koala's dood door bosbranden Australië'

Door de aanhoudende bosbranden in Australië zijn waarschijnlijk duizenden koala's omgekomen. Die schatting maakt de Australische minister van Milieu in een interview.

Minister Ley denkt dat mogelijk 30 procent van alle koala's in de getroffen oostelijke regio is gestorven, "omdat zo'n 30 procent van hun leefomgeving is vernietigd". Het zou dan gaan om zo'n 8000 dode dieren. De minister zegt wel dat er pas meer duidelijk wordt als de branden zijn afgenomen en er een rapport kan worden opgesteld.

Australië heeft 6 miljoen dollar uitgetrokken om de leefomgeving van de dieren te beschermen tegen de branden. Dat gebeurt onder meer door de aanleg van corridors en het zo goed mogelijk in de natuur terugbrengen van behandelde koala's.

Bedreigd

De koala heeft het de laatste jaren moeilijk omdat door ontbossing leefgebied verdwijnt, maar ook door toename van droogte, aanvallen van honden en ziektes als chlamydia.

Bij bosbranden zijn ze zo goed als kansloos. In tegenstelling tot vogels die kunnen wegvliegen en kangoeroes die snel kunnen wegkomen, is een koala langzaam. Daar komt bij dat het dier als primaire reactie op het vuur hoger in de eucalyptusbomen klimt, wat bij een brand desastreus is.