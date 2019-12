Regen is mooiste kerstcadeau voor Australiërs in strijd tegen bosbranden

Het regent langs kust van de Australische deelstaat New South Wales. Op sommige plaatsen is meer dan 57 millimeter gevallen. De regen is meer dan welkom in het door bosbranden geteisterde gebied.

De meeste neerslag viel in de regio tussen de plaatsen Taree en Murwillumbah langs de noordkust van New South Wales. De inwoners van het gebied zijn dolgelukkig met de regen. "Het is het mooiste kerstcadeau dat ik ooit heb gehad. We hebben in de regen staan dansen", zegt een van hen in de Australische media.

Koeler in Sydney

Volgens de brandweer in het gebied zal de regen helpen om de dreiging van de bosbranden te verminderen.

Rond de stad Sydney is bijna geen regen gevallen, maar het is er wel koeler dan in de afgelopen weken. De brandweer gebruikt de gunstigere omstandigheden onder meer voor het bestrijden van de grote bosbranden bij Gospers Mountain, even ten noorden van Sydney.

Premier Berejiklian van New South Wales hielp deze kerstochtend bij het ontbijt voor brandweerlieden. "Jullie zijn niet bij je familie en dierbaren, om anderen te kunnen helpen. We zijn jullie ontzettend dankbaar", zei ze tegen de brandweerlieden.

Veel kritiek op premier Morrisson

De hevige bosbranden houden Australië al weken in zijn greep. Er woeden zo'n tweehonderd branden in Australië, waarvan meer dan de helft in de staat New South Wales. Honderden huizen zijn verwoest en tot nog toe hebben de bosbranden aan elf mensen het leven gekost.

Premier Scott Morrisson van Australië kreeg de afgelopen tijd veel kritiek voor de manier waarop hij de branden aanpakt. Hij ging op vakantie naar Hawaï en keerde pas terug toen er een storm van kritiek was opgestoken. Ook nu wordt hem nog een gebrek aan leiderschap verweten.

Correspondent Eva Gabeler bezocht in de buurt van Melbourne de Nederlander Jeroen van Veen; hij is commandant bij de vrijwillige brandweer en vertelt hoe het is om de bosbranden te bestrijden: