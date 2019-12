Hongkongers grijpen Kerst aan voor nieuwe protesten

Na enkele weken van relatieve rust is het in Hongkong weer onrustig. Demonstranten grijpen de vrije dagen rond Kerstmis aan om de straat op te gaan om te protesteren.

Daarbij is het gisteren en vandaag in een aantal winkelcentra en toeristische delen van de stad tot gewelddadige confrontaties gekomen met de politie. Die zette traangas in om de demonstranten te verdrijven.

De demonstranten willen volgens correspondent Sjoerd den Daas de druk op de ketel houden. "Weliswaar is de wet die het mogelijk maakt om inwoners van Hongkong in China te kunnen berechten van tafel, maar er zijn nog andere eisen, zoals het recht om een eigen regering en een eigen leider te kiezen."

Dovemansoren

De eisen van de demonstranten zijn voorlopig aan dovemansoren gericht. De leider van Hongkong, Carrie Lam, zei op Facebook dat Kerstmis voor veel inwoners en toeristen "is verpest door een groep roekeloze en egoïstische relschoppers." Ze voegde eraan toe dat niet alleen de feestelijke stemming in rook is opgegaan, maar dat ook de lokale middenstand getroffen is.

Na de verkiezingen van een maand geleden leken de gemoederen in de stadstaat enigszins tot bedaren gekomen. Tot de winnaars behoorden veel vertegenwoordigers van democratische partijen, zij behaalden de meerderheid in 17 van de 18 districten.

Hoewel de macht van de districten beperkt is, was de uitkomst toch een belangrijk signaal richting de machthebbers in China. Toch heeft de uitslag vooralsnog niet tot toenadering geleid. Peking eist dat de protesten ophouden.