Fakkeloptocht in plaats van vreugdevuur in Scheveningen

Geen vreugdevuur maar een fakkeloptocht. Komende zaterdagavond organiseren de bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen een fakkeloptocht door het dorp. De tocht eindigt op het strand waar de deelnemers bij vuurtonnen "een drankje kunnen doen".

"Wij hopen dat de straten van Scheveningen veranderen in een positieve vlammenzee", aldus de organisatie bij Omroep West.

De gemeente Den Haag maakte begin december bekend dat er geen vergunningen worden verleend voor nieuwe vreugdevuren op het strand rond Oud en Nieuw. Dat is het gevolg van de vonkenregen die tijdens de vorige jaarwisseling ontstond door de enorme vreugdevuren op het strand in Scheveningen. Ook in het nabijgelegen Duindorp is dit jaar geen vreugdevuur.

300 fakkels beschikbaar

De organisatie van het vreugdevuur in Scheveningen had nog bezwaar kunnen aantekenen tegen het besluit van de gemeente, maar ziet daarvan af. "Deze keuze hebben wij gemaakt, omdat er momenteel te weinig tijd is om alles te organiseren", aldus een verklaring op Facebook. Er komt dus geen vreugdevuur. In plaats daarvan richten de organisatoren zich nu al op de aanvraag voor de vergunning voor de volgende jaarwisseling, die van 2020 op 2021.

De fakkeloptocht door het dorp is zaterdag de 28ste december om 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig, er zijn 300 fakkels beschikbaar voor de deelnemers aan de tocht. Het is op dit moment onduidelijk of de gemeente Den Haag voor de fakkeloptocht een vergunning verleent.

In Duindorp werd het vreugdevuur vorige week zondag op het strand symbolisch "gecremeerd":