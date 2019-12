'50 procent kans dat Notre-Dame niet gered kan worden'

Er bestaat een kans van 50 procent dat de Notre-Dame in Parijs niet gered kan worden. Volgens Patrick Chauvet, de aartspriester van de kathedraal, worden de gewelven bedreigd door steigers die voor de verwoestende brand in april zijn geplaatst.

De spits stortte tijdens de brand in en het dak werd verwoest. Nu het dak de massief stenen constructie niet meer stabiel kan houden, zijn de overgebleven gewelven cruciaal om het gebouw staande te houden.

Kwetsbaar

Die gewelven worden nu bedreigd door steigers die in de kathedraal waren opgebouwd vanwege een renovatie. "We moeten de steigers volledig verwijderen om het gebouw veilig te maken", zegt Chauvet. Dat is volgens hem niet zonder gevaar. "Er is 50 procent kans dat de steigers op de drie gewelven vallen als we ze verwijderen. Het gebouw is nog steeds erg kwetsbaar."

Chauvet noemt het veilig verwijderen van de steigers zonder de kathedraal verder te beschadigen het moeilijkste onderdeel van het opruimwerk. Het restaureren van de Notre-Dame zou daardoor niet voor 2021 kunnen beginnen.

De rector schat dat het daarna nog drie jaar zal duren voor het gebouw weer opengesteld kan worden voor het publiek. De volledige restauratie zal langer duren.

Kerstnachtmis verplaatst

Gisteren kon de kerstnachtmis voor het eerst in twee eeuwen niet in de Notre-Dame niet gehouden worden. "Dat is niet meer gebeurd sinds de Franse Revolutie," aldus Chauvet. De dienst was verplaatst naar de naastgelegen kerk van Saint-Germain-l'Auxerrois.

Voor koorleden en geestelijken was dat even wennen: