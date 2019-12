Voor het eerst in 200 jaar geen kerstnachtmis in Notre-Dame

Komende week is er voor het eerst in 200 jaar geen kerstnachtmis in de Notre-Dame in Parijs. In april brak er een verwoestende brand uit in de 850 jaar oude kathedraal. De wederopbouw gaat waarschijnlijk jaren duren.

Er is wel een mis op Kerstavond, maar die wordt verplaatst naar de naastgelegen kerk van Saint-Germain-l'Auxerrois.

Bij de brand in april werd onder meer het dak van de Notre-Dame zwaar beschadigd. Ook kunstwerken liepen schade op, maar de belangrijkste relikwieën zijn gered.

Voor de renovatie is zo'n 850 miljoen euro uitgetrokken. Het grootste deel daarvan wordt door donateurs betaald.

Honderden miljoenen toegezegd

De paar rijkste families van Frankrijk zegden meteen na de brand honderden miljoenen euro's toe. Onder de donateurs zijn de miljardairsfamilies Pinault van de modemerken Gucci en Yves Saint Laurent en de familie Bettencourt van cosmeticamerk l'Oreal.

Pas twee maanden geleden werden door de families de eerste overeenkomsten getekend om de hoge bedragen over te maken. Daardoor was er tot oktober slechts 36 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van de kathedraal. Dat bedrag was bijeengebracht door kleinere bedrijven, particulieren en gemeenten.

Na de brand was er al wel een keer een mis in de Notre-Dame, maar de dertig mensen die er toen bij mochten zijn, moesten in verband met instortingsgevaar een bouwhelm op.