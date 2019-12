Spectaculaire daling van migratie over zee naar Italië

Het aantal migranten dat Italië per boot heeft bereikt, is in twee jaar tijd spectaculair afgenomen. In vergelijking met 2017 is er een afname van negentig procent, blijkt uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Waar er in 2017 nog ruim 118.000 migranten over zee Italië bereikten, zijn dat er dit jaar iets meer dan 11.000 geweest. Sinds 2010 was het aantal vluchtelingen niet zo laag.

Het cijfer is vooral zo laag vanwege de omstreden overeenkomst tussen Italië en Libië uit 2017 over het tegenhouden van vluchtelingen. Die deal maakte het voor de Libische kustwacht mogelijk om migranten op te sporen en ze terug naar Libië te brengen. De afspraak stuitte op veel internationale kritiek.

Daarnaast sloot de rechtse minister Matteo Salvini in 2018 de Italiaanse havens voor vluchtelingen. In 2011 tijdens de Arabische Lente schoot het aantal migranten omhoog toen het centrale staatsgezag in Libië instortte.

Bootjes

De nieuwe regering, die sinds september dit jaar aan de macht is, volgt een gematigder koers tegenover hulporganisaties en laat boten met migranten toe. Veel migranten komen nu met eigen bootjes aan.

Het merendeel van de vreemdelingen dat dit jaar Italië bereikte, komt uit Tunesië. Ook arriveerden er veel migranten uit Pakistan en de Ivoorkust.