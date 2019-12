2019, het jaar van de wolf: 'Dit is supergaaf natuurlijk'

De beelden bevestigen maar weer eens wat we sinds februari dit jaar officieel weten: de wolf heeft zich gevestigd in ons land. Voor ecoloog Glenn Lelieveld, coördinator van het wolvenmeldpunt bij de Zoogdiervereniging, was 2019 daarom ook een topjaar. "Dit is supergaaf natuurlijk."

Dat het zo snel zou gaan had de ecoloog niet verwacht, maar dat de wolf zou komen, dat stond eigenlijk al wel vast. Het aantal wolven in Duitsland neemt al jaren toe, daar zijn inmiddels al meer dan honderd roedels. Die populatie kon groeien doordat de wolven niet afgeschoten mogen worden. Ook gaat het goed met de prooi van de wolven, dus er is genoeg te eten.

Kwestie van tijd

"Het was een kwestie van tijd dat ze naar Nederland zouden komen. Een wolf kan op jonge leeftijd al enorme afstanden afleggen. Er is een geval bekend van een wolf uit Oost-Duitsland die 1500 kilometer richting Wit-Rusland is gelopen."

Hoe staat het nu met de wolf in Nederland? Het is moeilijk om het precies te zeggen, vertelt Lelieveld. "We weten in ieder geval dat er op de Veluwe twee wolventerritoria zijn. In het ene gebied woont een solitaire wolf, in de ander een wolvenpaar dat eind april vijf jongen heeft gekregen. En door die beelden uit de Sallandse Heuvelrug weten we dat er minstens drie verschillende wolven door Nederland zwerven, want ook in Friesland en Limburg zijn die week wolven gefilmd."

Hij verwacht dat het aantal de komende jaren zal toenemen. Aan ruimte voorlopig geen gebrek, denkt hij: "Dan denk ik aan gebieden in Drenthe, Overijssel, grote delen van Gelderland, Limburg en Brabant. Ik denk dat er theoretisch gezien plek is voor zo'n veertig roedels. Dat zou gigantisch veel zijn, we hebben nu twee territoria, maar er is dus wel ruimte voor groei."

Vrees voor schade

Niet iedereen staat te juichen bij de komst van de wolf. De afgelopen jaren zijn er volgens Lelieveld zo'n 300 schapen door wolven gedood. Boeren en schapenhouders vrezen nog meer schade.

De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) is daarom ook voor een soort 'wolvenquotum': een maximum aantal wolven in Nederland. Als het er te veel worden, zou jacht op de wolf volgens LTO mogelijk moeten zijn.

Voorlopig is daar geen sprake van. De wolf is Europees beschermd, afschieten is verboden. Maar maatregelen nemen is noodzakelijk, benadrukt Lelieveld ook. "Of je wilt, of niet: de wolf komt gewoon, we zullen ermee moeten leren omgaan. We hebben een gezamenlijk belang want niemand wil schade."

Aan wat voor een maatregelen moet je dan denken? Afgelopen zomer waren we te gast bij schaapherder Daphne van Zomeren. Bekijk hier de reportage over de maatregelen die ze heeft genomen tegen wolven.