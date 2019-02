Na 150 jaar definitief terug: wolf GW998f vestigt zich op de Veluwe

De wolf is definitief terug in Nederland. Onderzoek door de provincie Gelderland heeft aangetoond dat een bepaalde wolvin al zes maanden in het noordelijke deel van de Veluwe leeft. Daarmee is voldaan aan het criterium om te spreken van officiële vestiging.

De conclusie is getrokken op basis van dna-onderzoek van uitwerpselen. Die zijn de afgelopen maanden verzameld door vrijwilligers van de organisatie Wolven in Nederland.

De wolvin is afkomstig uit een roedel uit de Duitse deelstaat Brandenburg, 600 kilometer van de Nederlandse grens. Ze heeft de codenaam GW998f.

Het begin van een roedel?

In hetzelfde gebied is dna gevonden van een mannelijke wolf. Dat betekent dat er in mei misschien wel nakomelingen zijn, zegt een woordvoerder van Wolven in Nederland tegen het ANP. "Dit is het begin van een roedel."

Ook elders op de Veluwe, meer naar het zuiden, loopt al maanden een wolvin rond. Als die in maart nog steeds op de Veluwe is, dan heeft ook dat dier zich officieel gevestigd.

Schadevergoeding

De definitieve vestiging van GW998f betekent dat het Interprovinciale Wolvenplan in werking treedt. Dat houdt in dat de overheid de komende drie jaar schade vergoedt die de dieren aanrichten bij veehouders en hobbyboeren. Afschieten van wolven mag alleen in uitzonderlijke gevallen.

Zo'n 150 jaar geleden verdween de laatste wolf uit Nederland. Sinds een paar jaar worden er weer geregeld wolven gezien. Vorig jaar werden in Nederland tien wolven gesignaleerd, waarvan het merendeel zwervend was.