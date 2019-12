Wildcamera maakt unieke beelden van wolf op Sallandse Heuvelrug

"We weten met zekerheid dat het een wolf is", zegt Ruben Vermeer van Natuurmonumenten. "Hij heeft alle kenmerken: staat mooi hoog op zijn poten, zijn kin heeft een witte onderkant en hij heeft een mooie zwarte punt op zijn staart."

Of de wolf zich nog steeds op de Heuvelrug bevindt, is niet bekend. "We hebben gezocht naar drollen, maar er is niets gevonden", zegt Vermeer. "We weten dat wolven in deze periode gaan zwerven. De kans is groot dat hij inmiddels vele kilometers verderop is."

Vermeer denkt dat het beest zich in de toekomst prima kan vestigen op de Sallandse Heuvelrug. "Ik denk dat het gebied groot genoeg is, er is voldoende voedsel. Dus wat mij betreft is hij van harte welkom."

Begin dit jaar werd bekend dat de wolf definitief terug is in Nederland. Inmiddels hebben drie wolven zich gevestigd op de Veluwe. In oktober werd bekend dat dat er naast de drie wolven in dat natuurgebied, drie andere wolven spoorloos uit Nederland verdwenen zijn. Mogelijk zijn ze gedood door stropers.