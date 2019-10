Drie wolven spoorloos verdwenen, mogelijk leven ze niet meer

Drie wolven die al een poos in Nederland rondliepen, zijn spoorloos verdwenen. Dat zegt de Zoogdiervereniging. Een woordvoerder sluit niet uit dat ze zijn gedood door stropers.

Het Belgische Agentschap Natuur en Bos berichtte gisteren dat een wolvin die daar rondliep waarschijnlijk slachtoffer is geworden van stroperij. Wolf Naya is sinds mei niet meer gezien. Volgens het Belgische agentschap is ze vrijwel zeker samen met haar welpen moedwillig omgebracht.

Spoorloos

De Zoogdiervereniging denkt dat dat mogelijk ook gebeurd is met de drie Nederlandse wolven die al langer geen teken van leven hebben gegeven. Het gaat om de wolven die door onderzoekers GW849f, GW953m en GW955m zijn genoemd.

GW849f is in Duitsland geboren en had een gps-zender. In maart dit jaar viel ze bij Hooghalen in Drenthe schapen aan, daarna viel de zender uit, waarschijnlijk door een lege batterij. Van de Duitse wolf GW955m werd vorig jaar een filmpje gemaakt toen het dier de snelweg A28 bij Putten overstak. Sindsdien ontbreekt van deze wolf elk spoor. GW953m viel tussen maart en mei 2018 schapen aan in Overijssel en Drenthe en is daarna verdwenen.

Eerder waarschuwde Duitsland Nederland al voor de wolven: