Eerste wolvenwelpjes in Nederlandse natuur geboren in 200 jaar

De Zoogdiervereniging is onder de indruk van de beelden. "De drie jonge wolven komen voorbij in beeld, half spelend en half ontdekkend bij een watertje", zegt Glenn Lelieveld van de vereniging tegen Omroep Gelderland.

Volgens hem blijven het territoriale dieren die vooral bezig zijn met de jacht op wild in het gebied en geen interesse hebben voor mensen. "Omdat de welpen nog zo jong zijn, zijn ze ontzettend gevoelig en is het echt belangrijk dat we ze met rust laten", zegt Lelieveld. Recreanten in het gebied adviseert hij op de paden te blijven en afstand te houden.

De plek waar het filmpje is gemaakt, blijft geheim om te voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de wolven.

Wolvenpaar

De ouders van de welpen zijn al langer in het gebied aanwezig. Sinds vorig jaar zomer worden op de Veluwe sporen van wolven gevonden en onderzoekers wisten begin dit jaar op basis van dna-onderzoek vast te stellen dat er twee wolvinnen leven.

Het onderzoek wees ook uit dat er in hetzelfde gebied een mannelijke wolf rondliep en hij werd eind april gefotografeerd met een wolvin. Toen was nog niet duidelijk of er ook sprake was van welpen.

De provincies hebben sinds dit jaar een gezamenlijk Wolvenplan om de komst van de wolven in goede banen te leiden. De provincie Gelderland kijkt ook met een wolvencommissie, bestaande uit terreinbeheerders, schapen- en geitenhouders in het gebied, naar een preventieplan om schapen en geiten te beschermen tegen wolven.