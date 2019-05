Voor het eerst wolvenpaar in Nederland vastgelegd op beeld

Voor het eerst is een wolvenpaar in Nederland op beeld vastgelegd. Dat meldt het wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. De dieren zijn eind april op de Veluwe gefotografeerd.

De twee wolven werden met een zogenoemde cameraval vastgelegd. Door de foto weten de onderzoekers nu zeker dat het om een mannetje en een vrouwtje gaat. Op het beeldmateriaal zien de experts aan de vorm van het lijf en de kop dat de voorste wolf een wolvin is. De achterste is vanwege de brede kop volgens de onderzoekers een rekel, een mannetjeswolf.

Sinds vorig jaar zomer worden sporen van wolven gevonden op de Veluwe en onderzoekers wisten begin dit jaar op basis van dna-onderzoek vast te stellen dat er twee wolvinnen leven. Daarmee werd bevestigd dat de wolf definitief terug is in het land. Het onderzoek wees ook uit dat in hetzelfde gebied een mannelijke wolf rondliep en dat hij optrok met een van de wolvinnen.

Wolvenpups

Het was lang onduidelijk of het wolvenpaar nog bij elkaar was, maar dankzij het beeldmateriaal weten de experts dat dit nog steeds het geval is.

"Het gaat nu heel snel", zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. "Als er een wolvenpaar is, is het een kwestie van tijd voordat er pups zijn." Het is nog niet duidelijk of de wolvin al drachtig is.

Het wolvenmeldpunt blijft de dieren monitoren. Om de wolven niet te storen, blijft hun exacte locatie geheim. Als een bezoeker van de Veluwe toch het jonge paar en hun eventuele jongen tegenkomt, vraagt Lelieveld ze met rust te laten. "Maar probeer er ook van te genieten. Lukt het om foto's te maken, stuur ze dan op naar het wolvenmeldpunt."