Wolf Naya is verdwenen in België

De Belgische wolf Naya lijkt verdwenen. Al sinds mei is ze niet meer te zien geweest op wildcamera's, terwijl haar partner August wel voorbijkwam.

Aan het begin van het jaar was nog te zien dat Naya drachtig was. In april moet ze welpjes hebben gekregen: August werd in die tijd wekenlang met voedsel voor zijn vrouwtje gezien.

"Maar voor de zomer zagen we Naya nergens meer", zegt wolvenexpert Jan Loos in de Belgische media. "August verscheen nog wel in beeld, maar zijn gedrag veranderde. Hij jaagde minder, liep meerdere kanten op. Het was duidelijk dat hij niet meer voor zijn vrouwtje of welpen moest zorgen."

'Doodgeschoten'

Loos trekt de conclusie dat het beschermde dier is doodgeschoten. Als ze was aangereden, zou dat volgens hem bekend zijn geworden. Als ze was gestorven bij een bevalling, zou ze niet gevoerd hoeven zijn door August.

"Ze hebben het letterlijk aangekondigd", zegt Loos over de jagers. "Ik heb al telefoontjes gehad, voicemailberichten waarbij jagers dreigen ze te gaan doden." Hij zegt dat er jagers zijn betrapt die met vlees aan vleeshaken de dieren wilden lokken.