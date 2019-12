Kevin Spacey doorbreekt zwijgen met nieuwe kerstboodschap als Underwood

Precies een jaar na zijn omstreden kerstboodschap heeft de in onmin geraakte Amerikaanse acteur Kevin Spacey opnieuw een kerstgroet opgenomen. Hij kruipt wederom in de huid van president Frank Underwood, zijn rol in de Netflix-serie House of Cards, die hij verloor na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zijn video van vorig jaar viel gelijk met het nieuws dat hij was aangeklaagd wegens seksueel wangedrag. Die zaak werd afgelopen zomer ingetrokken door de aanklagers, omdat de man die Spacey beschuldigt niet over alles wilde getuigen. Spacey is verschillende keren beschuldigd, maar nog nooit veroordeeld voor aanklachten die van doen hebben met seksueel wangedrag.

'Is hij serieus?'

Op Twitter en YouTube, waar hij de video heeft geplaatst, is Spacey precies een jaar stil geweest. "Jullie hadden toch niet echt gedacht dat ik de kans zou laten voorbijgaan om jullie een zalig kerstfeest te wensen?", zegt hij terwijl hij een haardvuur oppookt. "Het was een goed jaar en ik ben dankbaar dat ik weer gezond ben."

In de video van vorig jaar leek hij in te gaan op de beschuldigingen, al was niet helemaal duidelijk of hij inging op zijn eigen zonden of die van Underwood. "Ik kan je beloven: als ik nog nooit heb hoeven boeten voor dingen die ik gedaan heb, dan ga ik zeker niet boeten voor dingen die ik niet heb gedaan", zei hij toen.

Dit jaar zegt Spacey dat hij "veranderingen in zijn leven heeft doorgevoerd". Hij nodigt de kijker uit mee te doen. Hij pleit voor meer goedheid. "Ik zie u denken, is hij serieus? Maar ik ben bloedserieus."