Aanklacht tegen Kevin Spacey voor misbruik ingetrokken

Acteur Kevin Spacey wordt niet langer vervolgd voor seksueel misbruik van een 18-jarige man in 2016. De Amerikaanse aanklagers hebben de aanklachten ingetrokken, omdat de man die Spacey beschuldigt niet over alles wilde getuigen.

De cafémedewerker die zegt dat Spacey hem in 2016 misbruikte, weigert te getuigen over een telefoon die hij zou zijn kwijtgeraakt. Volgens de advocaten van de acteur staan er op de telefoon gegevens die hem kunnen vrijpleiten en ze wilden het toestel onderzoeken op verwijderde berichten.

In de rechtbank ontkende hij vorige week berichten van zijn telefoon te hebben verwijderd of schermafbeeldingen te hebben gemanipuleerd. Toen Spaceys advocaten vroegen of hij wist dat knoeien met bewijs strafbaar is, beriep hij zich op het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet. Daarin staat dat niemand tegen zichzelf hoeft te getuigen.

Verklaring geschrapt

De rechter besloot daarop de verklaring van de cafémedewerker uit het strafdossier te schrappen. Na een week beraad heeft de aanklager nu besloten om de zaak te laten vallen.

De aanklacht van de cafémedewerker was de enige lopende strafzaak tegen Kevin Spacey. De steracteur heeft steeds gezegd dat hij niet schuldig is.

Ook anderen beschuldigden de Spacey van misbruik. Onder hen was collega-acteur Anthony Rapp. Die zei dat Spacey hem in 1986 had proberen te verleiden. Rapp was toen 14 jaar. Spacey heeft zich daarvoor verontschuldigd en werd door Netflix uit de serie House of Cards gezet.

De beschuldigingen tegen de acteur en andere prominenten waren aanleiding voor de wereldwijde #metoo-beweging, waarin slachtoffers openlijk vertelden over misbruik.