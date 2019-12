Compensatie kinderopvangtoeslag bij vrijwel alle ouders binnen

Bijna alle ouders die recht hebben op compensatie vanwege de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst hebben inmiddels geld ontvangen, schrijft minister Hoekstra (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Hoekstra hebben 280 van de 287 ouders die recht hebben op compensatie deze ontvangen. Van de overige zeven is bij de Belastingdienst geen rekeningnummer bekend. De dienst probeert met hen in contact te komen.

Het kabinet had beloofd de uitbetaling voor Kerstmis te hebben geregeld. Hoekstra noemt het van groot belang dat die belofte wordt nagekomen.

Deskundigen hebben geoordeeld dat 22 ouders in het dossier geen recht hebben op compensatie. Zij hebben daarover uitleg ontvangen.

Herstel van vertrouwen

In de zogenoemde CAF 11-zaak zijn honderden, maar mogelijk duizenden ouders door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur aangemerkt. De Belastingdienst zette ten onrechte hun kinderopvangtoeslag stop, waardoor een deel van hen in financiële problemen kwam. Sommigen kregen te maken met hoge terugvorderingen.

Staatssecretaris Snel trad vorige week af vanwege de affaire. Hij zei in de Kamer dat de ouders de dupe zijn geworden van een "op hol geslagen fraudeaanpak". Snel bood de ouders opnieuw zijn excuses aan. "Maar ik kan het niet meer goedmaken", zei hij.

"Dit heeft voor hen ingrijpende gevolgen gehad", schrijft ook Hoekstra in de Kamerbrief. "Ik realiseer me terdege dat de geboden compensatie dit leed niet volledig goed kan maken. Wel hoop ik dat deze compensatie en de persoonlijke contacten met ouders een eerste stap vormen in het herstel van hun vertrouwen in de Nederlandse overheid in het algemeen, en de Belastingdienst in het bijzonder."